Детский православный комикс: Как Таня и Серёжа Плоть усмиряли

Пользователи соцсетей наткнулись на детский православный комикс и не могут смотреть на него без ужаса. Похождения детей, Власянички и Плоти выглядят настолько сюрреалистично, что многие подозревают подвох. И название журнала, опубликовавшего рассказ, только усилило сомнения скептиков.Мы будем выкладывать их приключения в виде мини-комиксов, на страницах которых вас встретят уже хорошо вам знакомые православные друзья детей: Власяничка, Вериженьки и Просфорка. И сегодняшний мини-комикс посвящен первому православному супергерою — ВЛАСЯНИЧКЕ!

Кажется, на этот раз православный комикс оказался фейком. А вот Выборгская епархия выпустила настоящее пособие в картинках, показывающее, как Билли Айлиш мечтает принять православие. Да-да, певицу поместили в комикс о крещении Руси.Так или иначе, методы воспитания в крайне религиозных семьях часто пугают пользователей соцсетей. Недавно пользователи Reddit рассказали, каково быть ребёнком очень верующих родителей: запрет на Санта-Клауса и покемонов — далеко не худшее, с чем им пришлось столкнуться.