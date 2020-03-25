«Нечистоты» в инфополе. Термин «ОК НВД»

Когда анализируешь информацию о сомнительных организациях, смотришь всевозможные видеоролики на ютьюбе «об истине» и сопоставляешь всё «это» с социальным настроением в обществе, то понимаешь — инфополе, простите, загажено.Да, звучит грубо, но сложно подобрать менее резкое слово. Информационное поле настолько загрязнено, что порой думаешь: «Пожалуй, хорошо было и без интернета». Ибо он — ускоритель проникновения в головы людей «нечистот» из сети. Если раньше это была парочка именитых сект, пирамидка «МММ», о которых сказали по телеку или в газете, то сегодня — это океан, кишащий пираньями, доступ которым открыт в каждый дом через интернет аквариум.Люди, в поиске духовности, мистицизма, истины, попадаются на крючки опытных охотников за здравомыслием. Которое, в свою очередь, с радостью четвертуют и съедят на обед, опустошив жертву. А после наполнят мозг тем, что им необходимо.Вы знаете, что уже 8 месяцев я занимаюсь аналитикой сомнительной организации, а именно МОД «Аллатра» — выпущено 4 статьи, 1 телесюжет. Очевидно, что цели движения совсем не те, о которых заявляют обществу. Она — хороший пример того, когда человек в поиске истинны попадает в крепкий капкан «духовности».Секты и подобные организации живут не один год из-за человеческой необразованности, невежества, социальной потребности в поддержке и понимании, любви.Кстати, вот мало кто знает, но секта, когда-то давно, вовсе не имела той смысловой нагрузки, что имеет сейчас. В классической латыни этот термин (лат. secta — «партия, школа, фракция») служил для обозначения образа мышления, образа жизни, а в более конкретном смысле — политической партии или философской школы, к которой принадлежал человек.На мой взгляд, пора ввести новый термин, обозначающий те организации, которые потенциально опасны для общества. Те, которые под видом духовности, творят свои вовсе недобрые дела. Я обозначила их как «ОК НВД» — Организации Которым Нужно Ваше Доверие. А как мы знаем, доверие — это база всего.Вот, например, Вы никогда не видели ни одного святого человека вживую, о котором идёт речь в священном писании, но вы же ДОВЕРЯЕТЕ той религии, в которой состоите, и верите в это.Или вот Вам другой пример — лидер МОД «Аллатра», говорил в одном из своих видео, что когда-то была «Мариевская группа» во времена тамплиеров, которая спасала мир от разрушительных катастроф своей «любовью», сегодня их зовут «гелиарами». Звучит это всё странно, да? Я искала хотя бы информацию о таковых и не нашла. Но участники «Аллатра», слепо ДОВЕРЯЯ предводителю, в это поверили.И так далее. Таких примеров очень много. Все беды, связанные с сознанием людей, на мой взгляд, происходят из-за необоснованного их доверия. Если бы мы так слепо не верили, возможно, наука уже давно шагнула бы далеко вперед.Вы знаете моё отношение к религиям. Но стоит отметить, что я уважаю тех, кто делает ОСОЗНАННЫЙ выбор в этом плане и смело идёт по выбранному пути. Ведь у каждого из нас он свой. Правда? Поэтому давайте сразу обозначу — сейчас речь пойдёт не об этих основных религиозных направлениях: Речь будет о тех «нечистотах», которые, вобрав в себя ту или иную частичку такого религиозного направления, возомнила себя отдельной, значимой и несущей в мир истину. Речь об «ОК НВД» (Организации, Которым Нужно Ваше Доверие).Очень хочется, чтобы уже все эти индийские псевдо-Брахманы, могучие ведьмы, колдуны-ведуны, неоязычники, создатели «созидательного общества» и прочие — отправились в свою отдельную сказочную страну и там друг друга организовывали и поучали. И на мой взгляд, ускорение в передвижении туда таковых, должно быть уже наконец-то закреплено в законодательстве РФ. Популяцию этого бесконечного шабаша необходимо контролировать, искоренять и это очевидно.Со своей стороны, для реализации этого, постараюсь приложить максимальные усилия. Если даже у меня ничего не выйдет, я буду честна перед собой, что хотя бы попробовала остановить это мракобесие.

Мир сказочных лгунов

Далее хочу чтобы Вы прочитали очень сжатый материал про то, какими бывают секты и «ОК НВД». Об этом полно информации в сети, но я хотела бы, в очередной раз донести до Вас эту информацию.Классификация по происхождению:

Западные — происходящие из Европы и Америки, имеющие христианские корни (например, «Свидетели Иеговы», мормоны);

2. Восточные — в основе которых лежат переработанные и искаженные индуизм, буддизм, ислам (например, Общество Сознания Кришны, Брахма-Кумарис);3. Национальные — российские (например, Церковь последнего завета (Виссарионовцы), Богородичный Центр);4. Транснациональные. Сюда относятся секты и организации, имеющие целую сеть своих филиалов по всему миру (никого не напоминает?).А теперь, давайте посмотрим более конкретно на те «ОК НВД», а попросту лгунов, которые воруют корень (а порой и корни) официальной религии и играют уже свою игру, окончательно уводя простых граждан от здравомыслия и критического мышления.

«Найди лжеца» или «маскировка под духовность»

Псевдохристианские секты и организации

«Церковь последнего завета», мормоны, «Свидетели Иеговы», «Поместная церковь» Уитнесса Ли, «Бостонское движение», «Семья» («Дети Бога»), «Движение веры», «Богородичный центр» и многие другие. Как определить лжеца: стилизуются под христианскую конфессию. Для данного типа групп характерны: искажение толкования Священного Писания по сравнению с традиционно сложившимися богословскими школами, наличие собственных «откровений», имеющих для сектантов большее значение, чем Божественное библейское Откровение, обостренно негативное отношение к традиционному христианству, провозглашение собственных специфичных условий спасения.

Псевдовосточные секты и организации

Брахма-Кумарис, Лайя-йога, Сахаджа Йога, культ Ошо Раджниша, Тантра-Сангха, культ Шри Чинмоя, Общество Сознания Кришны и т.д. Как определить лжеца:приписывают себе традиционность восточных религий, претендуют на передачу истинной духовной традиции, заявляют о своей совместимости с христианским вероучением. Однако в традиционном индуизме отсутствует прозелитизм, а потому индуистом нельзя стать, им можно только родиться. В индуизме огромное значение придается цепи ученической преемственности (парампаре). Духовным учителем (гуру) может стать только тот, кто сам имел духовного учителя из общепризнанной духовной школы. Для подобных сект характерна подмена основных условий исповедания традиционного индуизма, например новоиспеченные адепты, не являясь индусами по рождению, не имеют права исповедовать традиционный индуизм. Философия псевдоиндуистских сект полна заимствований из христианства, отсутствующих в оригинальной индийской философии, которые вводятся с целью создания более привлекательного имиджа секты в глазах людей, воспитанных в христианской культуре. Это приводит к формированию синкретических вероучений, исполненных внутренних противоречий. Скажем, представление о законе кармы логически несовместимо с верой в Личностного Бога, а идея освобождения ученика от кармы его духовным учителем представляет собой искаженное заимствование христианского таинства Покаяния и прощения христианина Богом.

Псевдонаучные секты и организации

В основном это — парапсихология, саентология, духовность+наука и т.д. Как определить лжеца:стилизация научности, «игра» в науку. При этом научные критерии решения проблем полностью отсутствуют. Напомним, главным критерием научности является экспериментальная доказуемость утверждаемых положений. Совокупность утверждений, противоречащих научным, т.е. экспериментально обоснованным выводам, можно считать лишь лженаукой. В подобных организациях есть лишь один критерий истинности любого утверждения – мнение лидера организации. Группы такого рода можно назвать наукообразными по форме и оккультными по содержанию.

Оккультные направления

Агни-йога, Теософия, Антропософия, астрология, магия, экстрасенсорика, биоэнергетика, хиромантия, Нью-эйдж, «Братство Фиолетового Пламени», «Союз СоТворцов Святой Руси» и т.д. Как определить лжеца: претендуют на обладание некими «тайными знаниями», дающими власть над «силами вселенной», практикуют систему «эзотерических посвящений», открывающих сверхъестественные способности, возможности нового видения и понимания устройства мира. Имеют развитую философию человекобожия.

Неоязыческие

«Возрождение. Золотой Век», «Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов», «Родовое огнище родной православной веры», и т.д. Как определить лжеца: якобывозрождают языческие культы. По сути, неоязычество состоит из оккультной «начинки» и фольклорного «одеяния». Ради подтверждения исторической легитимности проводятся параллели между славянской и индийской мифологиями. Для того чтобы придать своему учению авторитет древности, называют получившийся суррогат сохраненным священным преданием древних славян, которое донесли до нас тайные адепты язычества. На основе всего вышесказанного сочиняют собственную «религию». Большинство современных неоязыческих сект и организаций в действительности не имеют никакой реальной исторической связи с древним язычеством.

Культы здоровья

Культ Надежды Антоненко, «Алля аят», последователи Порфирия Иванова, ребефинг, «Христианская наука», Школа Сознательной эволюции А.В. Клюева и т.д. Как определить лжеца: общим для данной группы сект является утверждение приоритетной ценности физического здоровья и долголетия. Утверждается, что именно на путях данного движения возможно их обретение. При этом либо обожествляется лидер, как в случае с Порфирием Ивановым, либо сакрализуется методика, как, например, методика ребефинга, либо основателю секты приписывается пророческий дар, как, например, основоположнице движения «Христианская наука» Энн Морс Бейкер.

Псевдоисламские секты и организации

«Ахмадийская Мусульманская Община» («кадианиты»), « Нурджулар», ваххабиты,«Джамаат таблиг» и т.д. Как определить лжеца: стилизуются под традиционный Ислам.Для данного типа групп характерны: альтернативные толкования Корана и Сунны по сравнению с традиционными богословскими и правовыми школами Ислама, критичное отношение к традиционному исламу, и в особенности к «неверным». Члены данных групп, нередко занимаются экстремистской деятельностью, направленной на подавление инакомыслящих и на свержение конституционного строя.

На базе официальных религий «взошло» несколько тысяч организаций и сект, которые на любой вкус и цвет способны увести человека от здравого смысла. Уверена, что нашему государству необходимо общество именно здравомыслящих людей, поэтому крайне необходимо обратить внимание на популяцию таковых. Более того, считаю, что организация, в которой участвует более 100 человек должна подлежать проверке со стороны гос. органов. Иначе эта «рождаемость» ереси никогда не закончится. Ну сколько можно?

Почему рождаются, множатся секты и «ОК НВД»?

Давайте предположим, что существует две версии того, почему мы верим в научно не доказанные вещи (то чего не видели, не трогали сами) — официальную и не официальную. Официальная версия. Давным давно, до нас, существовали святые и почитаемые люди, которые несли в мир добро, любовь, слово Божие. Именно о них и их благих для человечества деяниях идёт речь в всех священных писаниях мира. Порой, их действия были настолько фантастическими, невероятными, что простые люди никак кроме участия в этом Бога, духа святого, высших сил — назвать не могли. Этим действиям посвящены картины, фрески, иконы, книги, которые рассказывают о том, как это происходило. Таких людей почитают по сей день. Люди по всему миру выбирают ту или иную религию, которая либо близка им, либо особо почитается в их стране.Это наиболее распространённый вариант на сегодня. Как я уже писала ранее — каждый имеет право на свой выбор в этом вопросе. С уважением отношусь к выбору каждого человека, который ищет свой путь к истине через официальную религию. Важно отметить, что речь идёт о религиях, а не суррогатах на их базе.Неофициальная версия. Говорят, что до нас, людей современных, была высокотехнологичная, иная цивилизация, на останках которой мы начали новую эру. Возможно, было всё совсем по-другому — вибрации и волны были основой всего. Электричество передавалось от объекта к объекту безо всяких там проводов и прочей мишуры. Говорят, что и телепорты были. В общем всё то, о чём повествует сегодня фантастика — уже было, просто в другой форме. И важно тут отметить то, что это было всё научно доказуемо. Потом случился мировой катаклизм, апокалипсис, захват Земли и всё «сошло на нет».И вот тут главное — не важно какая версия Вам ближе.Ведь так или иначе, нами манипулируют из-за нашего врождённого невежества. Нет, это не потому, что мы все лентяи и и не ищем правду, истину, информацию. А потому, что мы не знаем наверняка — была ли эта предыдущая цивилизация или, например, все те события описанные в Библии.Мы так или иначе, все верим на слово — ДОВЕРЯЕМ. Повторюсь, проверить всего того, что было «до нас» мы никак не можем.И вот на базе этого незнания, существует всё то, что выходит за рамки нашего, порой, примитивного мышления. Этакий «Карго-культ». Вы же знаете что это, наверняка. Когда аборигены приняли за Богов американцев скинувших сухогруз для племени. С едой, одеждой. С тех пор, самолёт — это колесница богов, а лётчики — боги.Таки и мы с Вами. Как только что-то вне нашего понимания — сразу отсыл к божественному. Но это не всегда так.Секты и «ОК НВД» хорошо понимают это и уже не одно столетие ловко расставляют свои сети на пути добрых людей. Цели у них разные. Есть просто психически нездоровые люди, например, Мария Дэви Христос, которые реализуют свои бредни. А есть те, кто просто охотится за вашими средствами ради собственной выгоды. Но в наше время появились ещё и те, кто специально уводят людей «не туда». В бездну.

Путь в бездну

Нам с Вами надо общество здравомыслящих людей, вектор развития которого совпадает с эволюцией человека. С той, которая развивает в нём положительные нравственные качества не только на словах, но и на деле. Нужно такое общество, которое способно не эмоциями, а здравым умом принимать решения для развития государства в котором живут. Общество людей ОБРАЗОВАННЫХ, сведущих в НАУКЕ. Вот, что должно быть базой общества здравомыслящего.Но вот есть сегодня, например, международное общественное движение «Аллатра». Которое уводит людей от науки и здравого мышления. Погружает людей в бездумное блаженное состояние, в котором люди не развиваются, а лишь копаются в своей голове в поиске врага внутри себя. Они принимают слова лидера И.М. Данилова на веру, ибо снова слепо доверяют любому сказанному его слову. Таким людям якобы откликается в душе каждое произнесённое из его уст. Но они не понимают, что «охотник», скорее всего, просто ловко и профессионально задабривает, приманивает «добычу» перед тем как «поглотить» её.А кто же охотник, а кто добыча? Охотник, в данном случае, «Аллатра» или же другая похожая организация, которой нужно ваше доверие («ОК НВД»), а добыча — люди, ищущие путь истины, правды.В данном случае, приманка очевидна — это построение СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. В котором всё, как пожелает каждый из Вас — везде мир, любовь, 4 часовой рабочий график, бесплатная медицина, достойная оплата труда и т.д.И тут сложно уловить так называемый «путь в бездну», да?Но, если посмотреть со стороны, то очевидно, что кроме слов, обещаний там нет ничего. НЕТ ЭВОЛЮЦИИ. НЕТ НАУКИ. НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ. Есть ОДУРМАНИВАНИЕ, ОБЕЩАНИЯ, которые уводят человека от эволюции.Снова и снова «Аллатра» и похожие «ОК НВД» помогают перекладывать человеку его ответственность, за построение будущего реальными действиями сегодня, на кого-то там и непонятно какими инструментами. Люди, в этом случае, перестают саморазвиваться и обучаться тому, что реально способно наладить жизнь в современных реалиях. К примеру, в Аллатре участники лишь пишут так называемые «лайфики», соц. опросы на улицах и монтируют всё это нон-стоп, с последующей загрузкой в сеть.Как думаете как много людей «Аллатра», которые хоть что-то понимают в местном самоуправлении? А в законотворчестве?Кстати, об эволюции. Безусловно, у каждого она своя. А именно, в том или ином направлении. Но един тот фундамент, на котором это развитие идти должно — наука и доказательная база. Если профессия творческая, то это также касается и её. Не стоит забывать, что наука и искусство — на протяжении всего человечества идут бок о бок. Это формы общественного сознания и специфические способы отражения универсума. Конечно, между ними есть отличия. Ведь наука направлена на объективное отражение мира в понятийных формах, а искусство — представляет собой форму общественного сознания, которая при помощи художественных образов обеспечивает трансляцию человеческого опыта. Но это не меняет их единой эволюционной цели.А теперь давайте продолжим тему эволюции, науки, необходимых человечеству сегодня и путь в бездну, на примере МОД «Аллатра». Какие же инструменты саморазвития для человека, который должен будет по итогу построить новое созидательное общество, предлагает эта «ОК НВД»?1) Медитации, положительный эффект от которых, наукой не доказан. Интересно, как это решит экономические проблемы стран?2) Курсы по монтажу материалов для организации. Это не поможет построить «светлое будущее» ни при каких условиях.3) Обучение якобы журналистике. Это вообще отдельная тема. Организация называет журналистами своих участников, которые с микрофоном в руках, выполняют одну из пиар функций МОД «Аллатра» — появляться в обществе на мероприятиях или улицах и говорить на понятные для всех темы добра и любви, при этом сюда же вставлять МОД «Аллатра». Журналист, это прежде всего, человек умеющий размышлять, искать информацию, анализировать её и главное — иметь критическое мышление. А это в организации не присутствует. В основном, журналисты «Аллатра» — это просто носители логотипа на микрофонах и претенденты на роль блогеров, которых так много, что не мешало бы подчистить ютьюб. Для того, чтобы совсем не позорится — вербуют в свои ряды журналистов настоящих. Но таких там человек 5-10 на всю организацию.Стоит отметить, что у «Аллатра» хотя бы появились новые «фишки» сомнительной организации. Она отличается от классических сект, которые, в большинстве своём, мы научились обходить стороной. Более того, когда-то я считала эту «ОК НДВ» аккуратной в своих действиях, но ошибалась.Вот, к примеру, видео с «Аллатра ТВ», которое, на мой взгляд, опорочивает имя Имама Махди. Я не понимаю, как вообще допустимо то, что МОД «Аллатра» позволяют спекулировать именно Исламом в своих целях. Очевидно, что организация просто имеет свои планы на внимание людей этой религии. Вопрос — какие?Итак, «Игорь Михайлович Данилов является Имамом Махди» — цитата Эльчина, участника МОД «Аллатра». Это говорит мусульманин, положа руку на Коран:https://www.youtube.com/watch?v=h_rWyp_Q2rg&feature=youtu.beТакже, он продолжает лгать, говоря, что в теле И.М. Данилова находится Архангел Гавриил. Стоит отметить, что Эльчин в МОД «Аллатра» на особом счету. И это не просто мнение «кого-то там».Возвращаясь к теме «нечистот» в сети. Может уже пора начать чистку инфополя от таковых? На мой, взгляд, всем сектоведам в сети необходимо объединиться на одном ресурсе, составить единый список тех, кто на это звание активно претендует. И начать работу. А именно, объединив свой опыт, помочь организовать правоохранительным органам проверку таковых по определённым статьям закона. Я готова организовать такой единый ресурс.Наше с Вами молчание и бездействие порождает этот бесконечный шабаш. Разве каждый из нас не несёт ответственность за того кто рядом? И не важно родной тебе человек или простой прохожий.Пока мы с Вами не начнём целенаправленную инфо-чистку, то такое, как, например кадры ниже (строго 18+), так и будет идти в сети рядом с понятием духовность (кадры видео с «АЛЛАТРА ТВ»): Обращаю внимание организаторов МОД «Аллатра» — данные видеоролики мной скачены. Поэтому удалять уже бесполезно.Вообще, самым опасным, на сегодня, я считаю именно тот сетевой мусор, который идёт рядом с понятиями «духовность» и «истина».Сегодня у людей, как никогда, проявляется тяга к ним. И «враги» не дремлют — создают свои новые «военные подразделения» созданные для уничтожения в обществе человека здравомыслящего.Друзья, если среди моих подписчиков есть сектоведы с опытом, неравнодушные граждане, которые хотят оградить будущее нашей страны от подобного хлама — пишите в личку. Давайте организовываться и трудиться во благо чистого информационного поля.Если подытожить, то на мой взгляд, человеку давно пора поверить именно в себя, не надеяться ни на кого. Пора повзрослеть. Пора искоренить этот ментальный инфантилизм и научиться нести ответственность за окружающий его мир. Решать самому как жить, исключив такие оправдания как — «значит суждено», «на роду написано» и т.д._________________________Всех благ, друзья. Будьте любознательны. И пусть здравый смысл не покидает вас.