Кремль: президент РФ Владимир Путин обратится к нации из-за ситуации с Covid-19

Президент РФ Владимир Путин 25 марта обратится к россиянам с телеобращением в связи с пандемией коронавируса Covid-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин.
kremlin.ru
«В настоящее время он работает, и уже в ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам <… > Оно будет транслироваться по телевизору в ближайшие часы», — сказал Песков.
Телетрансляция обращения президента состоится около 15:00 мск, сообщает ТАСС.
24 марта Путин побывал в московской инфекционной больнице в Коммунарке и провел два совещания, посвященных проблемам, связанным с коронавирусом нового типа, пишет RT.
Песков на вопрос «Как себя чувствует Путин после посещения Коммунарки?»: Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо! pic.twitter.com/qifEBoBUuB
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 25, 2020
Экстренный видеосаммит
26 марта президент РФ Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдёт в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.
Всего в России на 25 марта зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Подписаться
Я соглашаюсь с пользовательским соглашением
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.