Вуди Аллен рассказал о скандале из-за эротических фото приемной дочери

Режиссер Вуди Аллен рассказал в своих мемуарах о скандале из-за эротических фото 22-летней [на тот момент] приемной дочери Сун-И Превен, впоследствии ставшей его женой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В книге кинематографист описал свои отношения с будущей супругой, а также вспомнил, как отреагировала на этот роман актриса Миа Фэрроу, с которой они тогда были женаты. По его словам, хоть его приемная дочь и была совсем молода, она была «готова великолепно созреть, если кто-то проявит к ней любовь». Аллен, которому на тот момент было 57 лет, признался, что между ними царила страсть, из-за чего они не могли «держать руки подальше друг от друга».

Фэрроу обнаружила эротические снимки Аллена и их приемной дочери. Как утверждает кинематографист, артистка испытывала и шок, и ярость, и смятение, что, по его мнению, было правильной реакцией. Аллен тогда не ожидал, что их роман с Превен перерастет в брак, так как думал, что она найдет себе молодого парня в колледже.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу жили в неофициальном браке с 1980-го года по 1992-й, у них есть общий сын Ронан Фэрроу. На приемной дочери режиссер женился в 1997 году.