ЦБ рекомендовал банкам давать ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом

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Нина Зотина/РИА «Новости»

ЦБ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, заболевшим коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Отмечается, что ипотечные каникулы для заразившихся можно будет взять повторно.

Кроме того, Банк России рекомендовал банкам «идти навстречу» заемщикам в вопросе реструктуризации долга, даже если гражданин обратился после болезни, а также не начислять неустойку за просроченные обязательства.

Если заемщик не выполняет ипотечные обязательства, то ЦБ рекомендует до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на ипотечное жилье заемщиков, заболевших коронавирусом, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи.

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