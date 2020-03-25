В России планируют выпустить 5500 аппаратов ИВЛ

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В России планируют выпустить 5500 аппаратов ИВЛ

Arnd Wiegmann/Reuters

Российские предприятия увеличивают выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Так, в мае – июне будет произведено 5500 штук аппаратов.

«Российская промышленность значительно наращивает темпы производства аппаратов ИВЛ. Планируемые показатели: в мае — 2500 штук, в июне — 3000 штук», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит Министерству промышленности и торговли 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ на фоне пандемии коронавируса.

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