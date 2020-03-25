Облизавшего товары в магазине американца задержали как террориста

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Коди ПфистерФото: Warren County Police

Мужчина из города Уоррентон в американском штате Миссури, облизавший товары в супермаркете, получил обвинения в террористической угрозе. Об этом сообщает Riverfront Times.

26-летний Коди Пфистер опубликовал видео своего поступка в социальных сетях. На нем он облизывает продукты на полках магазина Walmart и говорит: «Да кто боится коронавируса?» Ролик вызвал большое возмущение пользователей по всему миру, и местная полиция поблагодарила их за указание на преступника.

Выяснилось, что видео снято приблизительно 11 марта, в начале эпидемии. Задержанный мужчина находится в тюрьме, он ранее был осужден за грабеж, кражу огнестрельного оружия, хранение наркотиков и вождение в нетрезвом виде.

25 марта стало известно, что власти США будут приравнивать к терроризму угрозы и попытки намеренного инфицирования коронавирусом. 23 марта сообщалось, что в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.

В стране, по последним данным, зафиксирован 55231 случай инфицирования. 801 человек погиб, 354 вылечились. Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.