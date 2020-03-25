Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта с участие президента РФ Владимира Путина, перенесли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

По его слвоам, заседание перенесено на другую дату, она пока неизвестна.

Дополнительная информация появится позже, отметил Толстой.

«Сегодня он не состоится. Я не уполномочен говорить о причинах переноса», — сказал он.

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