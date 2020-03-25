​В России за день зарегистрировали 163 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 163 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Общее число случаев заболевания COVID-2019 в стране выросло до 658. Заразившиеся зарегистрированы на данный момент в 55 регионах. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 29. Случаев смерти из-за вируса не зарегистрировано.

В Татарстане новых случаев заражения за последние сутки не зафиксировано. В Москве за сутки выявили 120 случаев заболевания коронавирусом, по 6 — в Московской области и Крыму. По 4 случая зарегистрировано в Псковской области и Краснодарском крае. По одному случаю за минувшие сутки выявили в Нижегородской области и Башкортостане.

По словам Голиковой, сегодня к тестированию на коронавирус приступят две лаборатории — в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса.