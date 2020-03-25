Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В настоящее время на руках россиян находятся 480 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом News.ru сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.

По данным ведомства, за 2019 год в России выросло количество зарегистрированного оружия: с 420 тысяч единиц в 2018 году до 480 тысяч — в 2019 году. Чаще всего у россиян имеется в наличии гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155.

Также было выдано за прошлый год более 442 тысяч лицензий на приобретение гражданского огнестрельного оружия. Для сравнения — в 2018 году россияне оформили 399 тысяч разрешений.

На фоне распространения коронавируса американские продавцы оружия зафиксировали резкий рост продаж.

24 марта сообщалось о возросшем интересе россиян к приобретению патронов и бейсбольных бит. Их продажа подскочила на 130 и 30 процентов соответственно. Продавцы объясняют это сезонностью, ростом доллара, а также опасениями возникновения «критической ситуации». В среднем бита обходится в 400 рублей, а упаковка патронов стоит почти 2,5 тысячи рублей.