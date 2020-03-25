Муцениеце впервые озвучила причины развода с Прилучным

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Известная актриса поделилась откровениями о своей личной жизни.

Известная актриса Агата Муцениеце заявила, что причина развода с Павлом Прилучным заключается в ее бывшем муже.

По словам артистки, она делала все для сохранения семьи, но ее усилия оказались тщетны. Она полагает, что ситуация могла бы улучшиться, если бы Павел Прилучный вовремя обратился к психологу, но он этого не сделал.

"Я же считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он ивжнтхх разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца", – сказала она.

Муцениеце добавила, что до сих пор любит своего теперь уже мужа, но больше не хочет спасать брак. Она отметила, что между ними давно потеряно взаимопонимание, но расстались они в хороших отношениях, причем она не исключила возможное воссоединение через несколько лет.