От придумок не умирают: Познер обратился к не верящим в коронавирус россиянам 

Share Tweet Share Share Email Comments

Телеведущий призвал отнсится к пандемии всерьез.

Телеведущий и журналист Владимир Познер обратился к россиянам, которые не верят официальной информации о распространении коронавируса и считают, что вокруг «все фигня и пропаганда».

На странице Познер Online в Instagram он попросил россиян «задуматься, разобраться и понять». По его словам, жители страны с подозрением относятся ко всему, что говорит власть и руководство, но Познер заверил читателей, что «коронавирус — это не придумка», потому что «от придумок люди не умирают».

Познер считает, что пандемия принесет тяжелейшие последствия для экономики и обойдется государству «в сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро», а потому она не может быть выгодна каким-либо политикам.

Кроме того, журналист добавил, что по окончании пандемии планирует жить так же, как и до нее, жить полной жизнью: видеться с детьми, внуками, правнуками и друзьями.

Те же, кто утверждают, что пандемия — это «фигня и пропаганда», по мнению Познера, жить не собираются в принципе. Именно поэтому он призвал подписчиков подумать и добавил, что «думать не менее полезно, чем сомневаться».