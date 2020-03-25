Астролог Володина о пандемии коронавируса: что ждет человечество в 2020 году

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Известный астролог рассказала, как можно справиться с пандемией коронавируса.

Известный астролог Василиса Володина подготовила собственный прогноз относительно развития событий в 2020 году.

На фоне пандемии коронавируса специалист заявила, что сложности 2020 года уже давно были предсказаны многими астрологами и пророками. При этом астрология не всегда взаимодействует с медицинскими знаниями, поэтому именно глобальную эпидемию было предсказать не так просто.

Она отмечает, что ожидающиеся в 2020 году шесть ивжнтхх затмений могут указывать на огромное число проблем и трудностей для всей Земли.

Володина не сомневается, что именно сейчас, когда ситуация пандемии получила негативное развитие, необходимо воспрянуть духом и начать позитивно мыслить, соблюдая при этом правила для остановки продолжения заражения.

Астролог напоминает, что затмения, как правило, являются источником неожиданных изменений. Ровно так и произошло с коронавирусом, который за несколько недель из проблемы Китая стал проблемой всего мира. Эту ситуацию специалист считает последствием лунного затмения 10 января, ставшим первым в 2020 году.

Следующее затмение произойдет 5 июня, и к этому моменту ожидается стабилизация ситуации, но после 5 июня будут проявлены негативные последствия пандемии, которые затронут прежде всего финансовую обстановку.

Год в целом обещает быть крайне динамичным и непредсказуемым, и полностью наладить жизнь люди смогут, по мнению Володиной, только к 2021 году или позднее.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, на которых в конце марта прольется денежный дождь.