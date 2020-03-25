Алсу заподозрили в пластике лица: фото певицы взорвало Сеть

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Пользователи обсуждают детскую фотографию артистки в сравнении с сегодняшним видом.

Популярная российская певица Алсу разместила в Instagram свой снимок 25-летней давности и получила поток негатива в свой адрес. Пользователи Сети сравнив снимки тогдашней и сегодняшней исполнительницы решили, что она пользовалась услугами пластического хирурга.

Так, пару дней назад Алсу опубликовала в соцсетях коллаж из двух фотографий. На одной из них она сидит и подпирает щеку рукой с еле заметной ивжнтхх улыбкой на лице. На другом снимке она позирует в той же позе и примерно с такой же прической. Разница во времени между фотографиями составляет 25 лет.

"Алсу Сафина 1995. Алсу Абрамова 2020", – прокомментировала певица публикацию.

Пользователи Сети решили, что Алсу за прошедшие 25 лет сделала пластическую операцию. Однако нашлись и те, кто, напротив, посчитал, что за это время с лица артистки лишь ушли пухлые щечки.