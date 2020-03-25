Пророчество Ванги о коронавирусе: осталось совсем немного времени до появления вакцины

По словам Ванги, люди будут умирать на улицах, весь мир окажется в опасности. 30 лет назад ясновидящая говорила явно о 2020 годе и вспышке старого штамма. Ранее люди сталкивались с болезнью, теперь она активизировалась вновь.

Стоит отметить, что коронавирус – это не отдельный вирус, а целое семейство из 40 видов. Так, в 1965 году люди пережили напасть со стороны SARS – возбудителя пандемий и эпидемий. Теперь же история повторяется, но более масштабно.

Также в 2002-2003 годах люди столкнулись с вирусом SARS-CoV. Тогда заразилось почти 8500 человек, а умерло – чуть больше 800. В 2013 году активизировался вирус MERS-CoV. От него скончались 800 человек, а заболели – 2500.

По словам Ванги, вакцина будет изобретена через три месяца после начала вспышки. В Китае действительно уже тестируют первые препараты. Надеемся, исследования скоро закончатся и эффективность вакцины будет доказана.