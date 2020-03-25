Пророчество Ванги о коронавирусе: осталось совсем немного времени до появления вакцины

|Удивительно, но 30 лет назад всем известная Ванга говорила, что в «зеркальном году» случится настоящая катастрофа, способная унести миллионы жизней. Слова болгарской провидицы озвучил её личный переводчик Петр Стоянов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
По словам Ванги, люди будут умирать на улицах, весь мир окажется в опасности. 30 лет назад ясновидящая говорила явно о 2020 годе и вспышке старого штамма. Ранее люди сталкивались с болезнью, теперь она активизировалась вновь.
Стоит отметить, что коронавирус – это не отдельный вирус, а целое семейство из 40 видов. Так, в 1965 году люди пережили напасть со стороны SARS – возбудителя пандемий и эпидемий. Теперь же история повторяется, но более масштабно.
Также в 2002-2003 годах люди столкнулись с вирусом SARS-CoV. Тогда заразилось почти 8500 человек, а умерло – чуть больше 800. В 2013 году активизировался вирус MERS-CoV. От него скончались 800 человек, а заболели – 2500.
По словам Ванги, вакцина будет изобретена через три месяца после начала вспышки. В Китае действительно уже тестируют первые препараты. Надеемся, исследования скоро закончатся и эффективность вакцины будет доказана.