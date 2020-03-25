Часть Йеллоустона размером с Чикаго «пульсирует»: ученые объяснили аномалию

На участке к северо-западу от кальдеры имеется область Norris Geyser Basin, которая собрала больше 500 гидротермальных объектов. Именно эта зона из-за постоянных изменений «пульсирует» на протяжении двадцати лет. Она то поднимается, то опускается на несколько дюймов.

Даниэль Джурисин, геолог из Геологической службы США, предположил, что область значительно деформировалась за эти годы из-за процессов под землей. Участок потерпел «вторжение» магмы. Жидкость, превратившаяся в пар, продолжает пробиваться наружу через огромный лабиринт из скал.

Возраст Norris составляет 115 тыс. лет. Пока что все ключевые факторы не указывают на то, что скоро может случиться еще одно землетрясение либо гидротермальный взрыв, однако в будущем эти явления природы определенно стоит ждать.