Над США вновь заметили загадочные красные шары в виде треугольника

Как можно видеть на видеоролике, объекты не только движутся, но и меняют свою форму. Очередные странности наблюдали жители Вашингтона. НЛО периодически останавливались, в такие моменты их удавалось рассмотреть более детально.

Очевидцы точно уверены, что видели не самолеты, так как воздушные судна не могут останавливаться и полностью менять направление движения. Запись аномалии Марио Риос представил на своём канале YouTube неделю назад. Некоторые люди отметили, что регулярно видят подобное в районе Растон-Уэй в Такоме (Вашингтон).

Последние сферы были не только красными, но и белыми. Их, как правило, всегда не меньше трёх. Люди уверены, что над их домами появляются именно НЛО. Других объяснений ни у кого нет.