Колонна техники с российскими военными медиками начала марш в Бергамо

Колонна спецтехники с военными специалистами Минобороны России выдвинулась из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» в итальянский Бергамо в области Ломбардия, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

«Двадцать пятого марта колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России приступила к совершению марша из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) в г. Бергамо для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.