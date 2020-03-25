Угроза множится. В Китае скончался мужчина из-за хантавируса

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. Житель китайской провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, сообщило издание Global Times со ссылкой на китайские СМИ.

Работник дал положительный результат на хантавирус и отрицательный на COVID-19, уточнило издание.

Инкубационный период хантавируса обычно составляет от семи дней до двух недель, при этом в редких случаях симптомы проявляются всего за четыре дня или в течение двух месяцев. Ранние симптомы включают истощение, рвоту и красноватые щеки. Затем проявляется лихорадка, кровотечение и повреждение почек.

Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов. Также можно заразиться от их продуктов жизнедеятельности или через контакт с глазами, носом или ртом. Передача от человека к человеку не характерна для хантавируса.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ООН призвала страны отказаться от санкций, ухудшающих ситуацию с COVID-19.