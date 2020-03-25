Новый Changan CS75 FL появится в России в апреле

Обновленный кроссовер Changan CS75, представленный в перерыве баскетбольного «Матча всех звезд» Единой Лиги ВТБ в феврале, поступит в продажу в апреле. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на российское представительство Changan.

«Массовые поставки Changan CS75 FL к дилерам планируются на середину апреля 2020 года», – заявили в компании.

Формальное «разрешение на продажи» новинки у Changan есть с начала марта – именно тогда рестайлинговый флагман прошел сертификацию и получил ОТТС. Однако «живых» машин в наличии пока недостаточно, поэтому запуск модели перенесен на апрель.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», обновленный Changan CS75 выйдет на российский рынок с прежней бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,8 литра и мощностью 150 л.с., работающей в связке с японским шестиступенчатым «автоматом» Aisin и передним, либо полным приводом.

Приобрести рестайлинговый флагман можно будет в четырех комплектациях. Цены пока не объявлены, но известно, что переднеприводный автомобиль обойдется минимум в 1 399 900 рублей.