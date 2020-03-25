Автодилеры попросили правительство России о помощи

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой принять меры по поддержке отрасли на фоне падения спроса на автомобили. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма ассоциации.

Мотивируя свою просьбу, в РОАД отметили, что ухудшение экономической ситуации на фоне распространения коронавируса может привести к существенному спаду всего автомобильного рынка. Ухудшение показателей, по мнению дилеров, ожидается не только в сегментах новых и подержанных автомобилей, но и в сопутствующих сферах запасных частей и сервисных услуг.

Чтобы «спасти» отрасль от массовых увольнений и банкротств, дилеры просят освободить их от социальных выплат, ввести налоговые каникулы и дать отсрочку по уплате НДС.

В свою очередь, вице-президент РОАД Сергей Киселев отметил, что без поддержки правительства отрасль потеряет от 10 до 30 млрд рублей оборотного капитала, а резкое падение продаж приведет к закрытию почти трети дилерских центров в стране.