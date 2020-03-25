Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

На прошлой неделе «Автоновости дня» сообщали о том, что «украинские» LADA Vesta, Largus и XRay, которые собирал местный ЗАЗ в тестовом режиме, прошли проверку качества. Теперь в Сети появились первые фотографии этих машин, сделанные подписчиком группы RCI News в Instagram.

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве. Правда, на снимках есть только три модели из четырех, а именно – Vesta, XRay и Granta, тогда как Largus, которые тоже вошли в тестовую партию, в объектив не попали.

Все «украинские» LADA полностью идентичны российским – их собирают из «вазовских» машинокомплектов, завезенных из России. Исключение пока составляет только LADA 4×4, эти внедорожники поставляют с АвтоВАЗа в собранном виде.

Напомним, в тестовую партию автомобилей запорожской сборки вошли седан Vesta и хэтчбек XRay со 106-сильным мотором в паре с 5-ступенчатой «механикой», а также универсал Largus с мотором на 87 сил, сопряженным с той же пятискоростной механической коробкой.