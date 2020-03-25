Напомнил смерть близка православные врачи Алтайского края объяснили коронавирус божьим промыслом

Православные врачи Алтайского края считают, что пандемия коронавируса происходит при участии Бога и служит предупреждением всему человечеству, которое забыло о душе. Такая позиция приведена на сайте организации. Также медики от религии предлагают молиться усерднее в трудный для мира час.

Врачи обнадежили последователей православной веры тем, что эпидемии в истории человечества случались неоднократно, но вид выживал. В такие времена Церковь «принимала удар на себя», и Бог не раз приходил на помощь людям. Так, и пандемия коронавируса, по мнению медиков, «невозможна без участия Бога». Для них очевидно, что «новая чума», совпавшая с Великим постом служит предупреждением всему человечеству. «Наш мир сегодня называют пострелигиозным, потому как вера Бога значительно уступила место человекоцентричности. Похоже, Господь напомнил людям, что они забыли о по-настоящему важном – заботе о душе. Ведь если человек не будет заниматься духовным развитием и стремлением к Богу, он не сможет нас спасти. Он напомнил нам о том, что жизнь на земле носит временный характер, а смерть очень близка», — считают врачи.

Кроме того, они полагают, что Господь через коронавирус показал беспомощность людей, несмотря на развитие технологий и достижения в медицине. Таким образом, Всевышний позволил людям уделить больше времени молитвам и заботе о близких. «Господь дал возможность через карантинные меры государственного уровня затвориться в домашних кельях, уделить время молитве и заботе о близких. Через потрясение мирового уровня Бог пытается достучаться до наших огрубевших сердец. Давайте в эти дни усилим нашу молитву и поблагодарим Бога, как говорил Иоанн Златоуст, за все», — призвали православные врачи Алтайского края.

Напомним, что ранее настоятель храма Покрова Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Барнауле протоиерей Никола через цитату Священного писания объяснил пандемию коронавируса человеческими грехами. По его мнению, бороться с инфекцией нужно через молитвы и покаяние. Стоит заметить, что на данный момент священники РПЦ Алтайского края пока не предпринимают защитных мер по ограждению региона от заболевания. При этом в Москве уже проходят крестные ходы с молебным пением об избавлении от коронавируса, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже утвердил тексты молитвенных прошений. Впрочем, пока божественная защита у Алтайского края непоколебима, так как зараженных на текущий момент не зарегистрировано.