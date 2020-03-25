Турецкая лира достигла нового 18-месячного минимума из-за всплеска вирусных инфекций

На торгах в Стамбуле курс лиры упал до отметки 6,602 лиры за доллар. В 14:06 по местному времени он снизился на 0,8% до отметки 6,601 по отношению к американской валюте. Основной индекс акций BIST 100 упал на 2,4% и составил 83,734 пункта.

Отметим, что в стране выросли случаи заболевание COVID-19 до 1 тыс. 529, согласно данным Министерства Здравоохранения на воскресенье. Число погибших также возросло — до 37 человек.

Добавим, что турецкая лира упала почти на 10% в этом году, почти сравнявшись с 11%, которые она потеряла за весь 2019 год. Центральный банк Турции снизил процентные ставки до 9,75% с 24% в июле прошлого года — инфляция составляет 12,4%, — что вызывает беспокойство по поводу того, что власти оставляют лиру подверженной потенциальным экономическим потрясениям, делая её менее привлекательной для инвесторов.

Меж тем магазины Турции закрываются, а доходы от туризма, являющегося жизненно важным источником иностранной валюты, резко упадут после того, как европейские страны ввели запреты. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило в субботу, что полёты ещё в 46 стран будут приостановлены, в результате чего общее число рейсов достигнет 68. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, компании, производящие медицинские маски, могут быть арестованы, если будет обнаружено, что они хранят продукцию на складах.

Кроме того, Turkish Airlines, национальный перевозчик страны, сократила свои международные рейсы только до пяти пунктов назначения в выходные дни — Москва, Аддис-Абеба, Нью-Йорк, Вашингтон и Гонконг. Компания объявила о выкупе акций, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, что является шагом часто предпринимаемым для повышения цены акций компании. Турецкие экспортёры, ещё один ключевой источник валютных поступлений, ожидают значительного снижения объёмов продаж на ключевых европейских рынках.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о пакете мер поддержки экономики в размере 100 млрд лир (15 млрд долларов), включая некоторые отсрочки налоговых платежей для турецких компаний и помощь в погашении кредитов. Эти меры далеко не соответствуют тем, которые были приняты ведущими экономиками Европы, предлагающими сотни миллиардов евро в качестве поддержки и стимулирования каждой из них.

Министр экономики и финансов Берат Албайрак заявил в понедельник, что он считает, что частные банки последуют примеру государственных кредиторов и реструктурируют кредиты и повысят кредитные лимиты, чтобы помочь своим клиентам.

Напомним, что турецкая лира резко упала в 2018 году из-за опасений по поводу перегрева экономики и после того, как в США разразился политический кризис из-за задержания американского пастора по обвинению в терроризме. В августе того же года она достигла рекордного минимума — 7,2 лиры за доллар.

На прошлой неделе правительство Эрдогана заявило, что Турция всё ещё может достичь своей цели экономического роста в 5% в этом году, и заявило, что случаи коронавируса могут достичь пика через две-три недели, если турецкая общественность выполнит приказ оставаться дома.