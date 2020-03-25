Ольга Бузова сыграла врача, влюбившегося в пациента в клипе Давида Манукяна

Несколько часов назад блогер Давид Манукян поделился в Instagram роликом в поддержку своей композиции «Малая». Кроме него, в клипе снялась и его возлюбленная Ольга Бузова, представшая в образе медика. Некоторые подписчики интернет-деятели раскритиковали сюжет из-за обилия «ванили». На Бузову на улице напали двое хулиганов, однако герой Манукяна вступается за девушку и прогоняет их. Девушка, которую сыграла телеведущая, работает доктором, куда и доставили ее раненного защитника. Бузова очень хочет взять под опеку этого пациента, но поначалу ей запретили, и лишь после её рассказа о чудесном спасении меняют решение.

Вскоре герой Манукяна пришел в сознание и заявил своему лечащему врачу, что она должна ему как минимум одно свидание. Далее последовал романтичный момент под песню Манукяна, сообщает издание . Поклонники выразили разное мнение по поводу клипа: некоторые оценили его трогательность и искренность, а другие же упрекнули Бузову в слишком плохой актерской игре.

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