Поросенок со слоновьим хоботом родился в Китае

На китайской ферме родился поросенок с рылом, по форме напоминающим слоновий хобот. Об этом сообщает портал Daily Star.

19 марта в китайской провинции Гуйджоу на свет появились поросята, один из которых сразу привлек внимание фермеров. На его морде было странное образование, по форме напоминающее хобот слона, и его кожа была абсолютно гладкой, без волосяного покрова. Одна из работниц фермы, Фан Мейлинь (Fan Meiling), призналась, что еще не видела ничего подобного.

Девушка сняла необычного поросенка на видео и выложила в сеть. На кадрах видно, что животное лежит под специальной лампой для выхаживания домашнего скота, в то время как его здоровые братья и сестры вместе спят в корзинках.

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Фермеры сообщили, что поросенок умер через несколько часов после рождения. Информацию о мутации передали в местный департамент сельского хозяйства, точная причина ее появления остается неизвестной. Ученые предполагают, что она возникла в результате отравления матери поросят пестицидами.

Ранее сообщалось о необычном щенке-«единороге», родившемся в Англии. Вскоре после рождения животное осталось без одного уха из-за укуса матери. Врачам пришлось наложить швы так, что они оттянули оставшееся ухо на макушку щенка.