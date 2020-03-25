Посол: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

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Посол РФ с США Анатолий Антонов
Максим Блинов/РИА Новости
Россия при необходимости готова оказать содействие США в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», – отметил посол.
При этом Антонов отметил, что домыслы о несостоятельности системы здравоохранения в России неприемлемы. Он подчеркнул, что российские тест-системы для выявления коронавируса успешно продемонстрировали свою эффективность в Китае и Иране, а также были направлены в Италию.
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