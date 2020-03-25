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Michel Euler/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/899/13007899/2020-03-10T162417Z_1685143102_RC24HF9BMUIM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MACRON-EU-pic905-895x505-70181.jpg" alt="Путин поучаствует в саммите G20 по видеосвязи" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин поучаствует по видеосвязи в экстренном саммите G20, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча будет посвящена борьбе с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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