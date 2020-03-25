20 шедевров акварели со всемирного конкурса художников

Международное акварельное общество (IWS) каждый год проводит глобальные онлайн-конкурсы, в которых участвуют лучшие художники мира. Голосовать в них могут и обычные люди — на сайте общества и в Фейсбуке. Когда выявляют победителя, складывают выставленные членами жюри баллы и набранные лайки — и, кстати, не всегда мнение любителей и профессионалов совпадает.

Перед вами самые выдающиеся работы со всемирных онлайн-конкурсов последних лет.

«Плыви». Цзя Ли (Jia Li), Китай, 1-е место на всемирном Фейсбук-конкурсе, 2014 год.

Гультекин Кисексилер (Gultekin Cicekciler), Турция, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

Андреас В. Гортан (Andreas W Gortan), Австрия, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

Дебабрата Маджумдер (Debаbrata Majumder), Бангладеш, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

Мона Омрани (Mona Omrani), Иран, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

Ханни Рювертс (Hannie Rieuwerts), Нидерланды, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

«Девушка с юга». Заид Аль-Заиди (Zaid Al-Zaidi), Ирак, 1-е место на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

«Орёл».

Мункбаатар Сурентсетсег (Munkhbaatar Surentsetseg), Монголия, 2-е место на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

«Триумфальная арка Константина». Игорь Сава (Igor Sava), Италия, 3-е место на Фейсбук-конкурсе 2016 года.

Санджеви Сеневиратна (Sanjeewee Senevirathna), Шри-Ланка, топ-20 Фейсбук-конкурса 2015 года.

Нитин Сингх (Nitin Singh), Индия, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

Олена Ковпак (Olena Kovpak), Украина, топ-20 на конкурсе в Фейсбуке 2016 года.

«Запах воды». Батнасан Даваасамбу (Batnasan Davaasambu), Монголия, топ-20 вебсайт-конкурса 2016 г.

«Бесконечность». Ка Лау (Ka Lau), Гонконг.

Работа попала в топ-5 по лайкам в вебсайт-конкурсе 2016 года, но наград не завоевала.

Максим Кисилов, Украина, 2-е место среди молодых художников и топ-20 на Фейсбук-конкурсе 2016 года.

«После шторма». Екатерина Зюзина, Беларусь, топ-20 вебсайт-конкурса 2016 года.

Айнур Акалин (Aynur Akalin), Турция, участник вебсайт-конкурса 2016 года.

Игорь Сава (Igor Sava), 1-е место на Фейсбук-конкурсе 2015 года.

«Покой». Виктор Денисов, Финляндия, топ-20 на вебсайт-конкурсе 2016 года.

«В ожидании». Дхимант Вьяс (Dhimant Vyas, известный индийский мультипликатор).

Работа попала в топ-5 по лайкам в вебсайт-конкурсе 2016 года, но наград не завоевала.

отсюда