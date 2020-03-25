Дочь Заворотнюк призвала опасаться своих желаний

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала бояться своих желаний. В новом посте наследница главной героини сериала «Моя прекрасная няня» привела цитату Булгакова, где говорится, что они имеют свойства сбываться.

Анастасия Заворотнюк сегодня: как себя чувствует

Анна Заворотнюк с недавнего времени активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. В новом посте дочь актрисы заявила, чем больше люди думают о чем-то отрицательном, тем больше притягивают это к себе.

Дочь Заворотнюк предположила, что на Земле в последнее время происходит ряд аномальных явлений, эпидемий, природных катастроф, поскольку на планете накопилось очень много зла. Дочь актрисы отметила, что человеческая душа дышит благодатью, источает мудрость, любовь ко всему.

Патриотизм она назвала замечательным качеством, особенно если речь идет о русском человеке, ведь только он может жить с распахнутой душой. С позитивным человеком всегда легко найти общий язык. Анна Заворотнюк верит, что все люди состоят из энергии, поэтому не случайно существует выражение: «Притягиваются друг к другу как магниты».

Новости сегодня, 25 марта, об Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в последнее время стала намного активнее общаться со своими подписчиками. Она не только публикует новые фото, но и делится с поклонниками своими воспоминаниями, переживаниями, взглядами на определённые вещи.

Например, в этот раз Анна Заворотнюк рассказала подписчикам, что страдает из-за неприятной ситуации с неким близким человеком. Оказалось, что она имеет в виду свою подругу, которая в настоящее время находится рядом с ней.

Оказывается, причиной неприятностей стал коронавирус. Подруга Анны Заворотнюк, с которой дочь актрисы всегда была очень близка, в настоящее время оказалась заперта в России, хоть живет за границей. Как объясняет Анна, из-за введённых карантинных мер её подруга банально не может вылететь из России, в страну, где она в настоящее время живет.