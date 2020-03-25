В России увеличилось число заболевших коронавирусом

На текущий момент в России было зафиксировано в общей сложности 495 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 22 человека уже выздоровело. Летальных исходов официально не зарегистрировано.

Сколько заразившихся коронавирусом в России

Наибольшее количество зараженных — в Москве (290), Московской области (35) и Санкт-Петербурге (21).

За последние сутки в России было зафиксировано 57 случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах.

Что касается общемировой статистики, то, по данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 196 стран и территорий. В общей сложности было зафиксировано 417?663 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 18?605 человек, выздоровели — 108?312.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в Китае (81 171), а среди европейских стран — в Италии (69 176). Наибольшее количество умерших от коронавируса — также в Италии (6820) и Китае (3277).