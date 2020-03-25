В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Россия за время ведения боевых действий в Сирийской арабской республике потеряла 19 самолетов и вертолетов. Все потери приходятся на период с 2015 по 2018 годы. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

Новости Сирии на сегодня, 25 марта 2020 года

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов. Кроме того, по утверждению американских журналистов, потери воздушной техники привели к гибели 23 летчиков (членов экипажа) и 37 пассажиров. Все данные взяты из открытых источников.

Согласно публикации, основные потери российские ВКС понесли в начальный период ведения боевых действий из-за неопытности российских летчиков, второй причиной потерь стали проблемы с техникой. Избежать этого можно было применяя высокоточное оружие и беспилотники по примеру США, ВВС которых за время проведения операции против «Исламского государства» (запрещено в Сирии) в Сирии за период 2014-2020 годов потеряли один истребитель F-16 Fighting Falcon и конвертоплан V-22 Osprey.

Однако, отмечает автор, потери в технике и людях у России оказались слишком малы, чтобы помешать работе российских ВКС, которые к середине 2018 года совершили порядка 39 тысяч боевых вылетов. По мнению западных экспертов, действия России позволили изменить ситуацию в Сирии в пользу Башара Асада. Без российских ВКС он бы не выстоял.

Карта боевых действий в Сирии от 25.03.2020: обзор боев

Оперативная обстановка в Сирии за минувшие сутки остается сложной. На севере Алеппо в оккупированном протурецкими силами регионе прогремели два взрыва. Кроме того между боевиками и членами местных племен вспыхнул конфликт, который может перерасти в вооруженное противостояние.

В Идлибе возобновились перестрелки между джихадистами и правительственными войсками. Российские и турецкие военные провели ограниченное патрулирование шоссе М-4, которое так до конца не разблокировано. В Хасаке местные жители преградили дорогу американской колонне, заставив ее повернуть обратно.

Ежели говорить конкретнее, то на юге провинции Идлиб возобновились перестрелки между подразделениями ВС САР и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Вскоре к противостоянию подключилась сирийская артиллерия, нанесшая удары по позициям джихадистов в районе Джабаль аз-Завия.

Аналогичные столкновения наблюдаются на востоке провинции. По неподтвержденным данным, возле города Саракиб, боевики из ПТРК подбили танк ВС САР.

23 марта турецкие и российские военные провели второе «ограниченное» совместное патрулирование трассы М-4. В нем было задействовано 6 единиц бронетехники (по 3 от каждой из сторон). Патрулирование было проведено на небольшом участке к западу от Саракиба.

В провинции Хасака протурецкие боевики лишили питьевой воды свыше 600 сирийцев. Они остановили работу насосной станции «Алук», оставив без водоснабжения город Тель-Тамр и прилегающие к нему населенные пункты.

Между тем местные жители деревни Хамо и вскоре присоединившиеся к ним сирийские военные неподалеку от города Камышлы блокировали американский патруль. 11 военных машин США, включая 4 бронетранспортера, были остановлены на КПП, после чего повернули обратно.