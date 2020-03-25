Россияне выясняют, помогает ли от коронавируса препарат «Авиган»

Эффективность препарата Авиган (Фавипиравир) в борьбе с коронавирусной инфекцией не доказана. Этот вопрос пока находится на стадии изучения.

«Авиган» («Фавипиравир») продается в России или нет, цена

— Это противовирусный препарат, который используется для лечения гриппа в Японии. Есть данные, что, возможно, он помогает при лечении коронавируса. Но их еще очень мало, — говорит терапевт Роза Дорошенко.

По ее словам, Авиган использовался в Китае для лечения тяжелобольных коронавирусом, которые находились в крайне тяжелом состоянии. И был позитивный результат, но официальных рекомендаций по применению этого препарата пока нет.

Но даже если они и будут, то его можно рекомендовать только больным с тяжелой формой коронавируса.

— Это, явно, не препарат для легких форм гриппа или коронавируса. Он может назначаться только в стационаре. И только для тяжело больных. Пациентам с легкой формой гриппа или коронавируса он не нужен. Это сильный препарат с рядом побочных эффектов, — добавляет Роза Дорошенко.

К счастью, отмечает терапевт, препарат не продается в ряде стране и его нельзя достать в аптеке. Но даже если к кому-то он попадет в руки, заниматься самолечением врач настоятельно не рекомендует.

Аналоги «Фавипиравир» в России

В Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: фавипиравир (200 мг).

Производится Авиган в форме таблеток.

Показания

Применяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;при беременности или подозрении на беременность;детям.

С осторожностью:

при подагре, в т. ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);при нарушении функции печени.Способ применения и дозы

Авиган применяют внутрь. Дозировку и длительность лечения может назначить только лечащий врач.