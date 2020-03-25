25 марта отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Феофанов день отмечается 25 марта 2020 года (дата по старому стилю — 12 марта). Верующие православной церкви этого числа почитают святого Феофана Сигрианского.

Какой церковный праздник сегодня, 25.03.2020

Святой Феофан жил в VIII-IX веках. Его родина – город Константинополь. В три года он лишился отца. Дальнейшей жизнью мальчика озаботился друг покойного – император Лев Исаврянин. Перед свадьбой, к которой его обязывало новое положение, он договорился с будущей женой о сохранении целомудрия. Уже тогда молодого человека влекло желание стать монахом.

После женитьбы Феофан встретил Григория Стратигия. Он принял от него монашеский постриг и благословение на возведение монастыря. Обитель построили на острове Калоним. Феофан посвящал себя молитвам и переписыванию книг. За это Господь даровал ему способность изгонять из человека болезни и бесов.

Позже Феофан построил монастырь в Сигрианской области и стал в нем игуменом. В 50-летнем возрасте он сильно заболел и до самой смерти не мог полностью излечиться от недуга. Когда к власти пришел Лев Армянин, возобновилась борьба с иконами. Феофана арестовали, а монастырь сожгли. В тюрьме он не прожил и месяца.

Теплая, весенняя погода стоит весь день – лето будет дождливым.

Утренний туман – признак хорошего урожая льна и конопли.

Кони громко расфыркались – к дождю.

Если в этот день громко заржет лошадь – это к счастью.

Православный праздник, какой сегодня, 25 марта

По церковному календарю, 25 марта поминают святителя Григория Двоеслова, папу Римского. К лику Святых причислены также его дед — папа Феликс, мать Сильвия и тетки Тарсилла и Емилиана.

Родился будущий Святой в Риме примерно 540-м. Получив блестящее образование, он достиг высоких государственных должностей, но всей душой стремился к монашеству. После смерти отца, Григорий все свое состояние потратил на устройство шести монастырей.

Постриг он принял в монастыре имени апостола Андрея Первозванного, основанном им в Риме. По поручению папы Пелагия II Григорий жил долго в Византии, где написал «Толкование на Книгу Иова».

Возглавив Римскую кафедру, после смерти папы Пелагея, он мудро управлял церковью в течение 13 лет, заботясь о нуждах своей паствы. Скончался святитель в 604-м.

Святитель оставил после себя многочисленные творения. Его стали называть «Двоесловом», то есть «ведущим диалог, после появления его книги «Беседы, или диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов».

Что можно и нельзя делать 25 марта

На рассвете в этот день в старину было принято выходить на улицу и встречать весну. Считалось, что на Феофана полностью сходит снег и земля оттаивает.

За несколько дней до праздника хозяева с опаской присматривались к лошадям. В народе говорили, если на Феофана лошадь заболеет, то она не поправится до осени. Для защиты животных водили поить к роднику, погружая в воду серебряное кольцо или монету.

В этот день женщинам запрещалось перешагивать через лошадиные упряжки — животному будет тяжко работать.

25 марта не стоило разговаривать на повышенных тонах. Иначе весь год будет несчастным.

Также нельзя бездельничать. В будущем это грозит нищетой.

Парни обойдут стороной девушек на выданье, если те на Феофана будут ломать ветки берез.

В этот день большое значение имели сны. Увидеть гуся — к полноте. Больницу — к крепкому здоровью. Нырять в океан — к заботам. Красить яйца — к большой радости. Подбрасывать ребенка — к болезни. Попрошайку — к бессоннице. Иконы — к тоске. Целиться во что-либо — к любовному приключению. Ремонтировать табурет — к безденежью.