Грета Тунберг заявила, что заражена коронавирусом

Экоактивистка путешествовала с отцом по Центральной Европе, по возвращению оба слегли с симптомами COVID-19.

Всемирно известная шведская школьница, экоактивистка Грета Тунберг сообщила о наличии у нее коронавируса. Об этом 24 марта пишет Daily Mail.

Школьница записала видео, в котором рассказала, что в марте была в Центральной Европе, передвигаясь поездами, а вернувшись, самоизолировалась, чтобы никого не заразить. Через несколько дней она почувствовала симптомы заболевания: лихорадку, боль в горле, кашель. Также предположительно заразился и отец девочки, актер Свент Тунберг, который путешествовал вместе с ней.

Свое состояние экоактивистка назвала «средним», отец чувствует себя хуже, чем она, симптомы проявляются сильнее.

Грете Тунберг 17 лет. Юная шведка прославилась активной позицией по вопросам экологией, участием в различных акциях за сохранение окружающей среды, а также – своим нашумевшим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре 2019 года. Журнал Time назвал ее «человеком года».

Напомним, что в феврале Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с загрязнением воздуха в городе.

Ранее «Блокнот» сообщал, что в мире на 24 марта от COVID-19 страдают более 384 тысяч человек, от инфекции умерли более 16500 пациентов.

Президент России Владимир Путин во вторник приехал в инфекционную больницу в Коммунарке, куда госпитализируют людей с подозрением на COVID-19.

В эту больнице с пневмонией попал певец Лев Лещенко и его жена. Оба возможно заражены коронавирусом.