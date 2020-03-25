Министр здравоохранения Турции: Коронавирус распространился по всей республике

Число случаев заболевания будет ещё больше увеличиваться, поскольку тестирование будет более широко распространено, сказал министр.

Он также добавил, что Турция получила 50 тыс. экспресс-скрининговых тестов, а в четверг получит ещё 300 тыс.

По словам министра, «достаточное количество» нового лекарства для раннего лечения было отправлено в Турцию из Китая и будет использоваться в лечении, начиная с понедельника. Препарат может сократить время пребывания в отделении интенсивной терапии с 11 дней до четырёх, отметил он.

Есть много людей, которые выздоровели или находятся на пути к выздоровлению от COVID-19, уточнил министр, но не смог назвать точные цифры.

Напомним, что число погибших от коронавируса на момент заявления Коджа составляло 30 человек, а число подтверждённых случаев заболевания — 1 тыс. 256. Сейчас известно о 37 погибших и 1 тыс. 529 заражённых. По словам министра, 28 из 30 человек, погибших в Турции, были в возрасте от 61 до 90 лет, а остальные двое — в возрасте 55 и 60 лет. У всех пациентов, как сказал Коджа, были другие сопутствующие заболевания, которые усугубляли воздействие коронавируса на легкие.

Страна также начинает производство респираторов местного производства и предоставит финансирование шести университетам и одному медицинскому центру для разработки вакцины, сказал Коджа, в то время как Министерство Здравоохранения наймёт 32 тыс. новых медицинских сотрудников.

«Нет недостатка в средствах индивидуальной защиты для медицинских работников», — заверил министр, опровергая утверждения о том, что медсестры и врачи повторно использовали маски или работали без какой-либо защиты.

По словам министра, поставщики, которые воспользовались резким ростом спроса, получили судебные иски, и Турция будет продолжать заключать контракты с фирмами медицинского оборудования на основе их ежедневных мощностей.

Турецкие силы безопасности провели в понедельник обыск у производителей масок после заявлений о накоплении их продукции для получения прибыли во время пандемии.

По словам министра, на сегодняшний день правительство заключило 20 контрактов с производителями.

Турецкие эксперты проведут видеоконференции со своими китайскими коллегами, чтобы поделиться ноу-хау по вирусу, добавил министр.

Кроме того, Коджа повторил призывы турецкого правительства к самоизоляции граждан.