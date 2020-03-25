Кристина Черкасова решила, что будет рожать с доулой

Кристина и Андрей Черкасов с нетерпением ждут появления на свет своего первенца. Недавно молодая мамочка жаловалась поклонникам в Instagram, что ей не нравятся последние анализы, а теперь призналась, что будет рожать вместе с доулой.

А вот поклонники инициативу беременной жены Андрея Черкасова не оценили. Многие написали, что с ней и так рядом будет любящий муж, а вот присутствие совершенно чужого человека при рождении ребенка вовсе не обязательно. Доула может просто сбивать роженицу с толку, считают фолловеры.

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