Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1». Запись передачи доступна на Youtube-канале.

«Вот вы слышали про «коронавечеринки» в Краснодаре? Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски дефицитные сегодня, гели для рук. Это попытка нажиться на достаточно острой сегодня ситуации, не задумываясь ни о чем: ни об окружающих, ни о последствиях, ни о том, как это вообще неэтично смотрится», — объяснил Кирьянов.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 415,8 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России зарегистрировано 495 случаев заражения COVID-19, 22 человека излечились.

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