Для каждого хозяина его животное является самым дорогим в мире. Пусть даже это обычная дворняга или котенок с улицы.

Но с какой суммой люди готовы расстаться, чтобы приобрести себе домашнего любимца?

САМЫЕ ДОРОГИЕ ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Арабская лошадь

Арабские скакуны ценятся во всем мире. Это древняя порода, возраст которой насчитывает 15 столетий. Они долго живут, а скрещивание «арабов» с другими породами облагораживает последние. Из-за увлечения богатых людей скачками расценки на хороших арабских скакунов могут колебаться на уровне ста тысяч долларов.

Бенгальская домашняя кошка

Цена на эту милую кошечку колеблется в пределах от 1 до 3 тысяч долларов. Эти животные появились в 1961 году в результате скрещивания домашнего кота и, собственно, дикой бенгальской кошки. В результате длительной кропотливой работы селекционеров удалось вывести устойчивую породу домашних бенгальских кошек. Кошечки этой породы славятся своим пятнистым леопардовым окрасом и прекрасными охотничьими инстинктами.

Японский макак

Самая холодоустойчивая обезьяна в мире стоит не менее 3 тысяч долларов. Эти обезьяны обитают в лесах Японии и прекрасно переносят зимы со средней температурой 5 градусов мороза. Макаки отлично умеют плавать и в особо холодные зимы любят отогреваться в горячих ах. Недавно эти животные были занесены в международную Красную книгу. Однако, получив специальное разрешение, их можно приобрести легально.

Лион бишон, или львиная собачка

Эти забавные песики в свое время были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самая редкая порода собак. Хотя сама порода известна еще со времен Средневековья, к ХХ веку о них практически позабыли, и львиные собачки едва не исчезли вовсе. Со временем их популяцию удалось восстановить, однако цена все равно остается эксклюзивной. За хорошего породистого щенка львиной собачки просят от 3 до 7 тысяч долларов.

Тибетский мастиф

Этой древнейшей породе собак уже более 5 тысяч лет. Большие и сильные псы издревле охраняли тибетские монастыри. Мастифы очень дружелюбны и преданны. Прекрасно поддаются дрессировке и отлично ладят с другими домашними животными. Один из представителей породы был продан китайскому угольному магнату за 1,5 миллиона долларов! Средняя же цена на щенков колеблется в пределах от 2 000 до 8 000 долларов.

Кстати, в известном сериале «Бригада» главный герой согласно сценарию покупает щенка мастифа. Однако такую дорогую собаку для съемок разыскать не удалось, поэтому в фильме сняли гораздо более дешевого бордоского дога.

Саймири, или беличья обезьяна

Цена на такую забавную обезьянку начинается от 4 000 долларов. Животные славятся не только своей красивой внешностью, но и чрезвычайной дружелюбностью. В дикой природе такие приматы обитают в тропических лесах Латинской Америки. Саймири довольно требовательны к окружающим условиям, так что приживаются далеко не в каждом климате. Однако желающие приобрести забавную обезьянку есть во всех уголках мира.

Мартышка мона

Забавные мартышки населяют леса Центральной и Западной Африки. Впрочем, они прекрасно приспосабливаются к любым условиям проживания и отлично приживаются за тысячи километров от дома. Именно поэтому мартышки мона стали довольно популярными домашними животными. Правда цена на этих обезьянок с бакенбардами кусается. В среднем за мартышку придется отдать около 6 тысяч долларов.

Радужный тукан

Радужный тукан по красоте может поспорить с попугаями. Живет такая птичка в тропических лесах Центральной Америки. Туканы прекрасно приручаются и хорошо приспосабливаются к жизни в неволе. Несмотря на клюв угрожающих размеров, сама по себе птичка безобидна и питается фруктами.

Полосатый королевский питон

Королевские питоны хорошо подходят для домашнего содержания, поскольку достаточно неприхотливы и имеют довольно скромные для питона размеры. Особо ценится редкий подвид этих рептилий — полосатый королевский питон. Цена такой змеи достигает 10 тысяч долларов.

Гиацинтовый ара

Один из самых крупных попугаев получил свое название благодаря насыщенному синему окрасу, похожему на цвет гиацинта. Уроженец тропических лесов Южной Америки отлично приживается в домашних условиях, поэтому весьма популярен у любителей птиц. Но стоит помнить, что цена такого попугайчика может достигать 12 тысяч долларов. Это как раз тот случай, когда красота требует жертв (материальных).

Саванна

Покупка самой большой домашней кошки влетит в копеечку. В зависимости от чистоты породы за них могут просить от 4 до 22 тысяч долларов. Саванн вывели чуть больше 30 лет назад путем скрещивания африканского сервала и домашних кошек. Они могут достигать 60 сантиметров в холке и весить 15 килограмм. С такими параметрами им не страшна никакая собака.

Белый тигр

Вопреки распространенному мнению, белый тигр не всегда является альбиносом. В таком случае у него не было бы даже черных полос, что встречается крайне редко. Особенно ценится Бенгальский белый тигр. В силу редкости мутации их число ограничено. Обойдётся такая красота в $140 000

Белый лев

Белые львы – довольно редкое явление. В дикой природе их не больше 300. Этим обусловлена и столь высокая цена ($140 000) на них среди любителей экзотики.

Слон

Если вы живете в Индии или Таиланде, то покупка этого огромного и умного животного вам обойдется в несколько тысяч долларов в Таиланде и еще меньше в Индии. Однако перевезти в далекую страну или заказать слона для зоопарка – дело непростое. Расценки колеблются от 100 до 200 тысяч долларов.

Овен

Элитные бараны из-за красоты своих рогов продаются за огромные деньги на аукционах. На одном из них стоимость покупки достигла 352 тысяч долларов.

Канадская эскимосская лайка

Крайне выносливые и верные собаки эскимосских инуитов. Эту породу чудом спасли в 1950—1960-х годах от массового забоя. Однако до сих пор в Канадском клубе числится всего несколько сотен особей. Стоимость: $100 000

Жук-олень

В дикой природе этих жуков становится все меньше. Из-за своего необычного внешнего вида в мире все больше желающих заплатить за рогача огромные деньги. Обычно длина особей достигает 5 сантиметров. Жук размером около 8 сантиметров был продан японскому селекционеру за 89000$

Шимпанзе

Самые похожие на людей животные стоят весьма солидную сумму. Шимпанзе очень умны – и это объясняет высокую цену и расходы на них. В неволе шимпанзе распространены уже так широко, что их число превышает количество особей в дикой природе.

Стоимость: $65000

Рыба-дракон Аравана

Аравана очень древняя рыба. Её ближайший родственник Арапаима считается живым ископаемым. Охотится на других рыб и не только рыб. В её желудке находили змей, птиц и даже травы. Способна жить в водах с низким содержанием кислорода. Цена этой редкой и красивой рыбы может достигать 80 тысяч долларов

Кошка Хао Мани

До нового тысячелетия этих кошек нельзя было найти за пределами Таиланда. Настоящие королевские придворные Древнего Сиама. Порода упоминалась в стихах еще в XIV веке. У кошек идеальная белая гладкая шерсть. Особенно ценными считаются кошки с разным цветом глаз. Стоимость: $20000