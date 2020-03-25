Самые интересные мошенники

Интересный факт: удивительно, но более 30 процентов населения планеты Земля хотя бы однажды становились несчастными жертвами обмана. Примечательно, что масштабы обмана могут доходить до казалось бы, невозможных высот. Например, в 1925 году мошенники каким-то неизвестным образом умудрились сдать американский Белый дом в аренду одному из фермеров штата Вашингтон на 99 лет. Да и всего за 100 тысяч долларов (примерно как сегодня 3 миллиона долларов США).

Интересный факт: все в том же 1925 году один, надо заметить очень сообразительный мошенник, прочел в газете, что, возможно, Эйфелеву Башню снесут. Не теряясь, он снял номер люкс и пригласил самых влиятельных торговцев металлами Парижа в то время. И… Башню действительно купили. Правда покупатель признался об этом несколько лет спустя и просил не публиковать его имя, так как ему было очень стыдно. Тайна негласности до сих пор действует, хотя случай официально подтвержден.

Интересный факт: наверное, самый находчивый мошенник нашего (более менее) времени – это Корнелиус Крока. Представьте, какой-то заключенный пишет роман «Зеленые Яблоки». Более того, роман становиться бестселлером. А в заключение оказывается, что роман он «содрал» по кусочкам у Марка Твена, Джека Лондона и других, не менее известных авторов. Представьте, какой из-за этого случая поднялся шум. Кстати, роман продают и по сей день.

Интересный факт: В начале 90х годов в дорогих магазинах начал появляться человек, который был как две капли воды похож на Майкла Джексона. Собственно поэтому, продавцы не брали с него денег, а просто записывали на счет короля поп-музыки. Эта махинация выяснилась только через почти пол года, когда адвокат настоящего Майкла Джексона проверил счета (хотя это была задача бухгалтера). Интересно, что в это же время два брата близнеца разъезжали по улицам Лондона на арендованном «Роллс-Ройсе» и представлялись близкими родственниками королевской семьи. Благодаря этому они смогла пообедать и поужинать в самых престижных ресторанах. Самое главное, что абсолютно бесплатно.

Интересный факт: самая известная женщина мошенник Парижа это, конечно, Ивлин Лиль. Ее арестовали в церкви, когда она венчалась уже 44 раз. Если быть точнее, то просто бракосочетание 44, какое по счету было венчание не известно. Примечательно, что супруги проводили вместе всего одну ночь. Утром новоиспеченная жена куда-то улетучивалась, а вместе с ней и пожитки жениха, и подарки родственников. В общем все. Что можно было унести и стоило денег.

Интересный факт: самые известные музыкальные мошенники — это Milli Vanilli. Примечательно, но они даже умудрились выиграть Грэмми. Но тут случилась беда. На одном из живых выступлений на MTV случайно выяснилось, что ребята не только не умеют петь, но у них вообще нет слуха. Все песни либо были исполнены «за кулисами» другими певцами, либо были «записаны». Собственно так же, другими певцами. 26 исков и долгие судебные разбирательства, практически обанкротили чудо-музыкантов.

Вот такие интересные персонажи попадаются в мире мошенничества. И самое интересное, что это далеко не полный список интересных мошенников. Так что продолжение следует.