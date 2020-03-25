Коронавирус добрался до окружения актрисы Анастасии Заворотнюк

COVID-19 продолжает распространяться по России, в том числе и по Москве. После новостей о госпитализации Льва Лещенко в социальных сетях стали бить тревогу: под угрозой оказался не только популярный артист, но и его коллеги, среди которых могла оказаться и Анастасия Заворотнюк.В больнице, куда певец попал с воспалением легких, его проведал друг Владимир Винокур. В Сети предположили, что коронавирус мог подхватить и известный юморист, заразив других звезд, проживающих по соседству с ним.По некоторым данным, Лещенко и Винокур живут в деревне Крекшино – там же, где и Заворотнюк с семьей. Также их соседями являются Наташа Королева, Анжелика Варум, Александр Буйнов и Алексей Ягудин – все они оказались под угрозой, опасаются Интернет-пользователи.Находится ли Заворотнюк в Крекшино сейчас, неизвестно: в последнее время вестей о звезде «Моей прекрасной няни» нет. В реабилитационном центре актриса также давно не появлялась.

Впрочем, возможно здоровью звезд ничего не угрожает: по некоторым данным, Лещенко сам лег в больницу для проверки. Винокур же и вовсе опроверг информацию о том, что навещал своего друга.Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова собиралась уехать за границу, однако коронавирус испортил ее планы. В последнее время старшая наследница актрисы стала чаще выходить на связь с подписчиками в Instagram.Как ранее уточнила дочь Заворотнюк, сейчас у нее сложный период в жизни, поэтому ей нужна поддержка фолловеров. Стрюкова поделилась с поклонниками мыслями о красоте и дуализме. Она встретилась с подругой детства. Для этого случая дочь Заворотнюк примерила спортивный костюм оливкового оттенка и голубой бомбер. «И в грусти, и в печали, и в светлые моменты она всегда со мной рядом, даже если находится на другом конце света», — поделилась дочь Заворотнюк.Она подчеркнула, что в жизни нужно ценить все. В комментариях подписчики написали, что дружба важна. Они пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления.