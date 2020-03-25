В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

РИМ, 24 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших возросло на 894 человек, их стало 8326» , — сказал Боррелли в воскресенье на вечернем брифинге. Это более чем двухкратный рост в сравнении с данными понедельника.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 54 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,6 тысячи случаев. Этот важнейший показатель снижается третий день подряд.

«За сегодня, к сожалению мы зарегистрируем смертельных исходы 743 человек», — отметил Боррелли. Таким образом, число жертв составило 6820.

Накануне было зарегистрировано 602 летальных исходов. днем ранее число скончавшихся составило 651. Отрицательный рекорд был отмечен в субботу вечером, когда власти сообщили о 793 смертях заразившихся.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 69 тысяч. Накануне этот же показатель составлял почти 64 тысячи человек.

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