Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Распространение COVID-2019 может проходить по двум сценариям. Он может развиваться как подобный ему коронавирус SARS или же как сезонная инфекция. Об этом заявил эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Российские медики считают, что коронавирус может «прожить» до конца лета, как это было с SARS (тяжелым острым респираторным синдром), источником которого в 2002 году также стал Китай. Тогда об инфекции объявили в ноябре, а завершилась эпидемия к августу 2003 года.

«Есть несколько сценариев, мы не знаем пока. Сценарий есть такой же, как SARS. Может быть такая же судьба, поскольку вирусы родственные», — цитирует эксперта РИА Новости.

Однако возможен и другой сценарий. Коронавирус может повести себя, как сезонная инфекция. То есть летом заболеваемость резко снизится, но к осени опять возрастет.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Четверо из зараженных вернулись домой из круиза в Объединенных Арабских Эмиратах, еще двое посещали Литву и Бельгию. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен на полуострове 21 марта. Носителем COVID-2019 оказался житель Евпатории, который недавно вернулся из Франции.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано почти 500 заболевших китайской инфекцией.