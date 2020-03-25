ВМС США отменили все заходы кораблей в порты из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. ВМС США отменили все заходы в порты, кроме самых необходимых, из-за коронавируса, заявил во вторник журналистам главком ВМС США адмирал Майкл Гилдэй.

«Мы отменили все заходы в порты, кроме тех, которые нужны для техобслуживания или пополнения запасов, а это очень ограниченное число», — сказал он.

Кроме того, по его словам, для всех кораблей действует правило 14-дневного срока ожидания перед заходом куда-либо.

Ранее и.о. министра ВМС США сообщал, что три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.