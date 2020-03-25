Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года

Резкий рост спроса на новые автомобили в марте выведет рынок «в плюс», однако уже в апреле его ждет неизбежное падение. Такое мнение в интервью НСН высказал известный автоэксперт Игорь Моржаретто.

Март, по его словам – последний месяц, когда машины продаются по прежним ценам, поэтому тем, кто давно хотел купить [новый] автомобиль, лучше сделать это уже сейчас.

«Для тех, кто собирался купить автомобиль, сейчас лучшее время для покупки. Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», – спрогнозировал Игорь Моржаретто.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», поток людей в российские автосалоны за последние дни упал на 40%. Дилеры и автопроизводителя говорят о постепенном возвращении трафика к «рабочему» ритму, соответствующему обычному периоду до ажиотажа.