Hyundai тестирует спортивный хетчбэк i20N на Нюрбургринге

Корейская компания Hyundai вывела на ходовые тесты свой компактный «заряженный» хетчбэк i20N. Автомобиль покрыт довольно плотным «камуфляжем», однако, кое-какие характерные детали увидеть все же удалось. Шпионские фотографии ходового прототипа, приоткрывающие завесу тайны над внешностью новинки, появились в распоряжении западного издания Motor1.

Судя по всему, автомобиль получит оригинальные пятиспицевые колесные диски, двойной выхлоп, а также спойлер, расположенный на крыше. О последнем пока известно только то, что он есть, а вот форму его оценить сложно из-за плотной маскировки. Кроме того, на фото видны характерные красные тормозные механизмы с явным намеком на спорт.

В принципе, хорошие тормоза компактному хетчбэку очень даже пригодятся. Сообщается, что под капотом новинки располагается 1.6-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который развивает мощность в 200 «лошадей» и 265 Нм крутящего момента. В купе с механической КПП и спортивным дифференциалом это должно сулить хорошую динамику сравнительно легкому авто. Лучше справляться с поворотами помогут также настраиваемые адаптивные амортизаторы.