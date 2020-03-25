Синоптики оценили запасы снега горах Алтая грозят большой водой вторую волну паводка

Алтайскому краю в этом году грозит серьезная вторая волна половодья из-за большого количества снега в горах, которое в 1,5-2 раза превышает норму. К такому выводу пришли синоптики по итогам экспедиции на Семинский перевал в Республике Алтай, сообщает ТАСС. Кроме того, ситуацию могут усугубить обильные осадки на территории двух регионов, которые Гидрометцентр предрекает в июне-июле.

Как рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик, количество снега в горах в 1,5-2 раза превышает норму. «Известно, что ожидается две волны половодья. Вторая из них связана с таянием снега в Республике Алтай. По результатам экспедиции первого маршрута (на Семинский перевал), количество воды в снеге по высотам 1000-1500 м — 110 мм, что вдвое выше нормы. 150 % от нормы зафиксировано на высоте 1500-2000 м», — объяснила Лапчик. Она отметила, что такие показатели не являются рекордными — на семи станциях Алтайского края были зафиксированы показатели по количеству осадков, которые вошли в число самых обильных за все время наблюдений.

При проведении исследований на втором маршруте в Усть-Коксинском районе специалисты обнаружили, что количество снега там меньше, чем было в 2013 и 2017 годах. На высоте 1000-1500 м количество воды в снеге составляет 180 мм, что выше нормы всего на 5 %. На высоте 1500-2000 м показатель оказался выше нормы на 20 %.

Также стоит отметить, что, согласно вероятному прогнозу температуры и осадков в России в апреле-сентябре 2020 года, опубликованному на сайте Росгидромета, в июне июле на территории «двух Алтаев» ожидаются более интенсивные осадки, чем обычно, что может усилить вторую волну паводка.

Напомним, что запасы снега на большей части территории Алтайского края, сформировавшиеся этой зимой, значительно превышают средние показатели за несколько лет, что при определенных погодных условиях может привести к обильному паводку. Со слов начальника краевого Гидрометцентра Александра Люцигера, существует вероятность повторения паводка 2018 года, который был обильным и нанес большой урон сельскому хозяйству. Упомянем, что в 2018 году проблема паводковых вод обострилась до предела. Он начался с марта и продолжался до самого лета. После введения режима ЧС, стало очевидно, что Алтайский край все так же не готов бороться с водной стихией. При этом тогда значительный урон нанесла первая волна. В 2014 году, когда ситуация была близка к критической, основной удар пришелся на вторую волну половодья.