Президент Гарвардского университета заразился коронавирусом

Президент Гарвардского университета Лоуренс Бэкоу и его супруга заразились новым коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном во вторник на сайте учебного заведения.

По словам Бэкоу, проведенный в понедельник тест на коронавирус «дал положительный результат».

Президент университета отметил, что ни он, ни его супруга Адель «не знают, как заразились». Супруги, как подчеркнул Бэкоу, с 14 марта ограничили контакты с другими людьми и работали из дома.

Студенты Гарвардского университета ранее в этом месяце из-за вируса перешли на дистанционную форму обучения. Администрация обратилась к учащимся с просьбой выехать из студгородка и разъехаться по домам.