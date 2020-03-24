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Военнослужащие войск Национальной гвардии России во время генеральной репетиции военного парада…

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/48ad28b28aa402244cef929edb0ad8b4.jpg" alt="Минобороны: зараженных коронавирусом среди военных нет" />

Случаев заражения коронавирусом нового типа у военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России не выявлено, сообщается в бюллетене Министерства обороны, опубликованном в газете «Красная звезда».

По результатам 3214 тестов на коронавирус, проведенных военнослужащим, ни одного положительного результата не выявлено, отмечается в бюллетене.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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