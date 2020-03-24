ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Антониу ГутерришФото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в письме генсека лидерам G20, передает Reuters.

«[Это нужно] для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с пандемией COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции», — отметил он. Гутерриш также призвал страны вложить больше ресурсов в борьбу с пандемией.

Ранее стало известно, что G20 проведут экстренный саммит по ситуации с коронавирусом. Он пройдет по интернету в формате видеоконференции 26 марта. Предполагается, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.

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По последним данным, всего в мире зафиксировано 398 тысяч случаев заражения коронавирусом. 17,4 тысячи человек погибли, еще 103,3 тысячи вылечились.